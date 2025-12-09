Токаев назначил новых послов Казахстана в Чехии, Нидерландах и Люксембурге
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил ряд важных дипломатических назначений, передает BAQ.KZ.
Указами Главы государства: Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Чешской Республике, он освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, Постоянного представителя Республики Казахстан при Организации по запрещению химического оружия по совместительству;
Рахметуллин Акан Акасович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации по запрещению химического оружия по совместительству;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, Глава Представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) Василенко Роман Юрьевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству.
Указом Главы государства Дюсенбаев Бакыт Амангельдинович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Чешской Республике.
Самое читаемое
- Мобильные переводы: чьи счета будут проверять с 2026 года?
- Роботы, шлифовка и многоступенчатый контроль: как работает автомобильное производство в Казахстане
- "Барыс" дома уступил последней команде Востока КХЛ
- В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2
- Касым-Жомарт Токаев утвердил бюджет на 2026–2028 годы