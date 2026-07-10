Токаев назначил новых послов Казахстана в Кыргызстане, Катаре, Венгрии и Сербии
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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о новых дипломатических назначениях, передает BAQ.KZ.
Согласно указам Главы государства, Казахстан получил новых чрезвычайных и полномочных послов сразу в нескольких странах.
Так, Абылкаир Скаков назначен послом Казахстана в Кыргызстане, Бахыт Батыршаев – в Катаре, а Анель Бакытбеккызы возглавит дипломатическую миссию Казахстана в Венгрии.
Болат Иманбаев назначен послом в Сербии. В связи с новым назначением он освобожден от должности посла Казахстана в Армении.
Кроме того, посол Казахстана в Индии Азамат Ескараев получил дополнительные дипломатические полномочия. Теперь по совместительству он будет представлять Казахстан также в Бангладеш, Бутане, Мальдивской Республике и Непале.
Одновременно Президент подписал указы об освобождении от должностей ряда действующих дипломатов. Свои посты покинули Рапиль Жошыбаев (Кыргызстан), Арман Исагалиев (Катар), Абзал Сапарбекулы (Венгрия) и Мади Атамкулов (Сербия).
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