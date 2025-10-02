Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал культурно-гуманитарные связи двух стран золотым стержнем казахско-венгерских отношений, передает BAQ.KZ.

"Особое значение имеет укрепление сотрудничества в этом направлении. Именно поэтому мы акцентируем внимание на реализации совместных проектов в сферах культуры, образования и науки. В настоящее время в ведущих вузах Венгрии обучаются свыше тысячи студентов из Казахстана. Выражаю искреннюю благодарность Правительству Венгрии за предоставленные возможности. Мы готовы и дальше развивать взаимодействие с высшими учебными заведениями Вашей страны", – отметил он.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе переговоров состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки.

По его словам, обострение геополитической ситуации, увеличение числа различных конфликтов вызывают обеспокоенность наших стран. Стороны считают, что все разногласия должны решаться мирным и политико-дипломатическим путем в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.

В этой связи президенты договорились о совместной работе и оказании взаимной поддержки на международном уровне.

"Сегодняшние переговоры были плодотворными. Связи между Казахстаном и Венгрией динамично развиваются. Уверен, что наше взаимовыгодное партнерство выйдет на качественно новый уровень. Нет сомнения, что все достигнутые соглашения будут успешно выполнены", – заявил Глава нашего государства.

В свою очередь, президент Венгрии отметил наличие тесных политических связей между странами, поступательное развитие торгово-экономического сотрудничества и перспективы взаимодействия в сфере цифровизации.