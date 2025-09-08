LIVE LIVE
LIVE
  • 8 Сентября, 12:09

Токаев назвал ситуацию с продовольствием на рынке постыдной

Сегодня, 11:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 11:45
Сегодня, 11:45
69
Фото: pixabay.com

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил минимизировать импорт и выработать план аграрного экспорта, передает BAQ.KZ.

"Нужно до минимум сократить наш продуктовый рынок от импорта. То, что происходит на нашем рынке это постыдная ситуация. Поэтому нужен план аграрного экспорта", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также, по его словам, следует активно продвигать традиционную национальную продукцию на зарубежные рынки. Для этого необходимо обновить план аграрного экспорта с учетом логистики, ветеринарных и фитосанитарных стандартов, а также продуманной маркетинговой стратегии.

"Это задача не одного Минсельхоза, а целого ряда государственных органов, поэтому требуется координация действий на уровне руководства правительства. Правительство обязано аргументированно настаивать на справедливых условиях развития евразийской торговли, а депутаты должны защищать права отечественных производителей с помощью законодательных инициатив", – подчеркнул Президент.

 

Самое читаемое

Наверх