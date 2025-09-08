Токаев назвал ситуацию с продовольствием на рынке постыдной
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил минимизировать импорт и выработать план аграрного экспорта, передает BAQ.KZ.
"Нужно до минимум сократить наш продуктовый рынок от импорта. То, что происходит на нашем рынке это постыдная ситуация. Поэтому нужен план аграрного экспорта", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Также, по его словам, следует активно продвигать традиционную национальную продукцию на зарубежные рынки. Для этого необходимо обновить план аграрного экспорта с учетом логистики, ветеринарных и фитосанитарных стандартов, а также продуманной маркетинговой стратегии.
"Это задача не одного Минсельхоза, а целого ряда государственных органов, поэтому требуется координация действий на уровне руководства правительства. Правительство обязано аргументированно настаивать на справедливых условиях развития евразийской торговли, а депутаты должны защищать права отечественных производителей с помощью законодательных инициатив", – подчеркнул Президент.
