Токаев назвал цифровизацию транспортных маршрутов ключевым приоритетом ЕАЭС

Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе отметил особое значение цифровизации евразийских транспортных коридоров, передает BAQ.KZ.

"Евразийский транспортный каркас представляет собой высокотехнологичную систему международных маршрутов, соединяющих ключевые рынки Азии, Европы и Ближнего Востока. Речь идет о разветвленной сети сквозных коридоров общей протяженностью более 50 тысяч километров, из которых свыше 10 тысяч километров проходит по территории Казахстана", - объяснил Глава государства.

"Для сохранения ключевой роли в глобальной системе торгово-экономических связей всем нам потребуется дальнейшее развитие и оцифровка трансграничной инфраструктуры", - отметил Президент.

Гибкие логистические решения, стабильность поставок и скорость прохождения грузов позволят существенно нарастить объёмы транзитных потоков в Евразийском экономическом союзе, считает Президент.

"Поэтому с конца прошлого года мы системно внедряем такой инструмент, как Smart Cargo, действующий по принципу единого окна. В рамках данной платформы проводятся работы по оцифровке транспортных коридоров. В Казахстане внедрён механизм обмена электронными бланками разрешений с соседними странами".

Взаимная интеграция информационных систем в рамках Союза — это требование времени, считает Токаев.

"В этой связи крайне актуальной является работа Евразийской экономической комиссии по созданию цифровой витрины национальных сервисов. Полагаю, нам необходимо ускорить эти процессы и обеспечить формирование полноценной цифровой инфраструктуры", - сказал Токаев.