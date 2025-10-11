Касым-Жомарт Токаев побеседовал с активистами организации Jasyl El и поблагодарил молодежь за участие в общественной работе, передаёт BAQ.KZ.

"Хочу выразить вам всем благодарность. Это очень полезная работа, необходимая нашей стране и нашему народу, и пусть она будет успешной. Прежде всего, наши помыслы должны быть чистыми. Мы должны служить на благо Родины. Я поддерживаю деятельность организации Jasyl El. Ваша работа – пример для других молодых людей", – заявил Глава государства.