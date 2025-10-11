Токаев о Jasyl El: Ваша работа – пример для других молодых людей
Сегодня, 12:45
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:45Сегодня, 12:45
84Фото: Akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с активистами организации Jasyl El и поблагодарил молодежь за участие в общественной работе, передаёт BAQ.KZ.
"Хочу выразить вам всем благодарность. Это очень полезная работа, необходимая нашей стране и нашему народу, и пусть она будет успешной. Прежде всего, наши помыслы должны быть чистыми. Мы должны служить на благо Родины. Я поддерживаю деятельность организации Jasyl El. Ваша работа – пример для других молодых людей", – заявил Глава государства.
Самое читаемое
- В Казахстане запускают криптоплатежи: как будут работать банкоматы, обменники и криптокарты
- Токаев призвал страны СНГ объединиться перед лицом новых геополитических угроз
- "Besame Mucho": Димаш Кудайберген дал первый концерт в Мексике
- "Жесткий шаг Нацбанка": почему ставка выросла до 18% и чего ждать бизнесу и населению
- Токаев провел переговоры с Путиным в Душанбе