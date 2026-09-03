Токаев обозначил перспективы сотрудничества с Лаосом

Президенты Казахстана и Лаоса Касым-Жомарт Токаев и Тхонглун Сисулит провели переговоры в узком составе в Астане, передает BAQ.KZ.

Приветствуя высокого гостя, Касым-Жомарт Токаев отметил, что первый визит руководителя Лаоса в Казахстан имеет историческое значение.

«В следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Это важная веха. Связи между нашими государствами носят дружественный характер. Мы тесно взаимодействуем на международной арене, в первую очередь, в рамках Организации Объединенных Наций. Кроме того, хотел бы выразить искреннюю признательность за поддержку Лаосом наших инициатив в рамках СВМДА», – сказал Президент Казахстана.

Глава государства выразил уверенность, что после визита правительства двух стран приступят к активной реализации достигнутых договоренностей.

Токаев также назвал Лаос важным и надежным партнером Казахстана в Юго-Восточной Азии. Он обратил внимание на устойчивый рост экономики страны и достигнутые результаты в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности и туризме.

В свою очередь Тхонглун Сисулит поблагодарил Президента Казахстана за приглашение и отметил масштаб преобразований, которые происходят в стране.

«Для меня большая честь совершить данный официальный визит в Казахстан в качестве Президента страны и встретиться сегодня с Вами. Искренне верю, что мой визит внесет существенный вклад в укрепление двусторонних отношений. Уверен, что в ходе переговоров мы сможем обсудить широкий круг вопросов и наметить перспективные направления сотрудничества и дальнейшей совместной работы», – заявил Президент Лаоса.

Ранее Токаев встретил Тхонглуна Сисулита во Дворце независимости в Астане. Лидер Лаоса прибыл в Казахстан с официальным визитом.