Токаев обозначил приоритеты ЕАЭС: цифровизация, ИИ и устойчивое развитие

Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе отметил особое значение проведения заседания в Астане, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что 29 мая 2014 года был подписан договор, положивший начало объединению.

Президент подчеркнул, что история объединения насчитывает уже более 10 лет. За это время проделана большая работа по углублению экономической интеграции.

"Примечательно, что в эти дни, наряду с заседанием Высшего совета, столица Казахстана принимает Евразийский экономический форум. Уверен, итоги форума придадут новый импульс многостороннему деловому партнёрству", - сказал Токаев.

Глава государства также отметил, что общие мировые структурные изменения не могут не оказывать влияния на экономическую динамику Союза. В этих условиях особую актуальность приобретают задачи адаптации объединения к новым реалиям, укрепления внутренней устойчивости и повышения его конкурентоспособности, считает Президент.

"На правах председателя Высшего совета ранее были сформулированы некоторые стратегические приоритеты, нацеленные на дальнейшее поступательное развитие нашей интеграционной структуры. Пользуясь случаем, благодарю коллег за поддержку казахстанских предложений.

Важнейшим подтверждением нашего единодушия стало принятие совместного заявления об ответственном развитии искусственного интеллекта. Рассчитываю на наше активное взаимодействие в данной сфере.

Считаю важным сфокусировать совместные усилия на следующих приоритетных направлениях.

Первое - укрепление цифрового фундамента евразийской интеграции", - сказал Токаев.

Он отметил, что в условиях формирования нового технологического уклада на основе цифровизации и искусственного интеллекта ключевыми факторами успеха становятся скорость обработки данных, уровень автоматизации и глубина внедрения инноваций.

"По расчётам экспертов, общемировые вложения в технологии искусственного интеллекта уже превысили знаковую отметку в 1 триллион долларов. Ожидается, что в ближайшие десятилетия его совокупный вклад в глобальную экономику продемонстрирует кратный рост и перешагнет т рубеж в 7 триллионов долларов.

Передовые технологии должны стать и уже становятся мощным катализатором евразийской интеграции. Можно с уверенностью говорить о том, что эта работа на пространстве Союза приобретает последовательный характер.

Трансформация затрагивает все сферы деятельности — от промышленности и логистики до сельского хозяйства и государственного управления", - сказал Токаев.

Он также добавил, что в Казахстане объём инвестиций в инновационные проекты вырос более чем в пять раз. При этом свыше половины всех вложений направляется именно в цифровую сферу.