Токаев обсудил с генсеком ОПЕК стабильность мирового нефтяного рынка
Глава государства принял генерального секретаря ОПЕК Хайтама аль-Гаиса
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гаис обсудили текущую ситуацию на мировом рынке нефти и актуальные вопросы сотрудничества, передает BAQ.KZ.
Глава государства высоко оценил усилия ОПЕК, направленные на обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает визит Хайтама аль-Гаиса как важный шаг в развитии конструктивного диалога между нашей страной и ОПЕК.
Президент подчеркнул, что Казахстан поддерживает решение ОПЕК+ о постепенном увеличении объемов добычи нефти с учетом приоритетности защиты национальных интересов.
Собеседники также обсудили совместные меры, направленные на укрепление устойчивости энергетической системы региона. Отмечена важность обеспечения баланса интересов между нефтедобывающими странами и государствами, импортирующими углеводороды.
Самое читаемое
- Миллиардный ремонт: обновлённый вокзал Шымкента не выдержал первого дождя
- Ими интересуются Маск и Цукерберг: В Astana Hub назвали самые дорогие стартапы Казахстана
- На левом берегу Астаны заметили лису возле жилых комплексов
- В Нигерии перевернулась лодка с торговцами: погибли как минимум 26 человек
- Казахстан может занять ключевую роль в эпоху комплексных сделок