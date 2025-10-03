Президент Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гаис обсудили текущую ситуацию на мировом рынке нефти и актуальные вопросы сотрудничества, передает BAQ.KZ.

Глава государства высоко оценил усилия ОПЕК, направленные на обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает визит Хайтама аль-Гаиса как важный шаг в развитии конструктивного диалога между нашей страной и ОПЕК.

Президент подчеркнул, что Казахстан поддерживает решение ОПЕК+ о постепенном увеличении объемов добычи нефти с учетом приоритетности защиты национальных интересов.

Собеседники также обсудили совместные меры, направленные на укрепление устойчивости энергетической системы региона. Отмечена важность обеспечения баланса интересов между нефтедобывающими странами и государствами, импортирующими углеводороды.