Глава государства принял председателя совета директоров фонда PepsiCo Cтивена Кихо, передает BAQ.KZ.

На встрече был рассмотрен ход реализации инвестиционного проекта PepsiCo в Казахстане. В частности, всемирно известный бренд приступил к строительству завода по производству снеков в Алматинской области с объемом инвестиций 368 млн долларов.

Президент обратил внимание на ожидаемый экономический эффект от реализации проекта. Помимо создания порядка 900 постоянных рабочих мест, компания планирует перейти к полной локализации выращивания картофеля для чипсов.

Как рассказал Стивен Кихо, на сегодняшний день к программе подключены около 15 хозяйств из Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской, Алматинской областей и области Жетысу.

Также предусмотрены расширение базы хранения сырья и развитие научных подходов к повышению урожайности и качества картофеля.

Приветствуя приверженность PepsiCo развитию устойчивой агрокультуры, Касым-Жомарт Токаев заверил, что Правительство и местный акимат окажут всестороннюю поддержку для своевременного запуска производства.