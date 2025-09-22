Токаев обсудил с руководителем PepsiCo создание 900 рабочих мест в Казахстане
В Казахстане стартует масштабный инвестиционный проект на $368 млн.
Глава государства принял председателя совета директоров фонда PepsiCo Cтивена Кихо, передает BAQ.KZ.
На встрече был рассмотрен ход реализации инвестиционного проекта PepsiCo в Казахстане. В частности, всемирно известный бренд приступил к строительству завода по производству снеков в Алматинской области с объемом инвестиций 368 млн долларов.
Президент обратил внимание на ожидаемый экономический эффект от реализации проекта. Помимо создания порядка 900 постоянных рабочих мест, компания планирует перейти к полной локализации выращивания картофеля для чипсов.
Как рассказал Стивен Кихо, на сегодняшний день к программе подключены около 15 хозяйств из Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской, Алматинской областей и области Жетысу.
Также предусмотрены расширение базы хранения сырья и развитие научных подходов к повышению урожайности и качества картофеля.
Приветствуя приверженность PepsiCo развитию устойчивой агрокультуры, Касым-Жомарт Токаев заверил, что Правительство и местный акимат окажут всестороннюю поддержку для своевременного запуска производства.
