Глава государства выступил на Форуме стратегических партнеров "Казахстан – территория академического образования", подчеркнув важность внедрения современных технологий в систему образования, передает BAQ.KZ.

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна делает уверенные шаги к цифровому будущему, интегрируя искусственный интеллект во все сферы жизни.

По словам главы государства, инвестиции в образование и науку являются ключом к светлому будущему Казахстана. "Наша страна ставит перед собой высокие цели: модернизировать экономику, сформировать новые производственные секторы, интегрировать технологии искусственного интеллекта во все отрасли и обеспечить развитие Казахстана как полноценного цифрового государства", – подчеркнул Президент.

"Казахстан сделал уверенный шаг на пути к тому, чтобы стать технологически развитой страной. Не будет преувеличением сказать, что это исключительно важный элемент нашей новой национальной идентичности. Сегодняшние спикеры акцентировали внимание на роли искусственного интеллекта как нового фундаментального двигателя общего глобального прогресса. Действительно, благодаря этой уникальной технологии у человечества есть потенциал для того, чтобы совершить значительный шаг вперед. Ожидается, что к 2030 году вклад ИИ в мировой ВВП превысит 15 триллионов долларов. Но какая именно страна извлечет наибольшую выгоду из развития ИИ? Это чрезвычайно интересный вопрос, требующий всестороннего анализа. И хотя ответ на него, казалось бы, не так уж сложен, мы должны признать, что этот вопрос непосредственно определяет будущее человечества. В Казахстане развитие и всесторонняя интеграция технологий ИИ становятся наивысшим стратегическим приоритетом. Особое внимание уделяется подготовке экспертов и специалистов в области ИИ. С этой целью с начала этого года мы запустили программу AI-Sana, которую уже завершили более 540 тысяч студентов. Кроме того, курсы по искусственному интеллекту введены в качестве обязательной дисциплины во всех школах и университетах. Осуществляется подготовка к открытию IT-университета", – сообщил Президент.

Глава государства также напомнил о сотрудничестве с компанией OpenAI, достигнутом во время визита в США в сентябре.