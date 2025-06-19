Токаев осмотрел построенный на деньги частника спорткомплекс
Касым-Жомарт Токаев осмотрел спортивный комплекс имени Бекзата Саттарханова в Астане.
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Глава государства ознакомился с деятельностью многофункционального комплекса, введенного в эксплуатацию в нынешнем году на средства частного инвестора, передаёт BAQ.KZ.
Здесь проводятся спортивные мероприятия различного уровня, а также оздоровительные и досуговые программы для населения.
На территории объекта действуют площадки для футзала, волейбола и баскетбола, а также залы единоборств для тренировок по боксу, дзюдо, қазақ күресі и другим видам спорта.
Президент отметил, что для развития массового спорта необходимо строить больше таких спортивных комплексов. В беседе с юными боксерами и футболистами Касым-Жомарт Токаев пожелал им стать в будущем чемпионами мира и олимпийских игр.
"Для этого нужно, прежде всего, упорно трудиться. Только трудолюбие приведет к победе", – сказал Глава государства.
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