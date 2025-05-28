Токаев переговорил с Путиным по телефону
Сегодня, 21:10
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Сегодня, 21:10Сегодня, 21:10
109Фото: Akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает BAQ.KZ.
В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах.
Подчеркнуто динамичное развитие межгосударственных отношений Казахстана и России в духе дружбы, добрососедства и союзничества, говорится в сообщении Акорды.
Напомним, что это уже второй телефонный разговор двух президентов в этом месяце. Ранее 17 мая они обсудили итоги российско-украинских переговоров прошедших в Стамбуле.
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