Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает BAQ.KZ.

В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах.

Подчеркнуто динамичное развитие межгосударственных отношений Казахстана и России в духе дружбы, добрососедства и союзничества, говорится в сообщении Акорды.

Напомним, что это уже второй телефонный разговор двух президентов в этом месяце. Ранее 17 мая они обсудили итоги российско-украинских переговоров прошедших в Стамбуле.