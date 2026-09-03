Токаев переназначил глав Минздрава и Минводы
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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении Нуржана Нуржигитова министром водных ресурсов и ирригации, а Акмарал Альназаровой – министром здравоохранения Республики Казахстан, сообщает BAQ.KZ.
До подписания указов обе кандидатуры прошли процедуру согласования в Курултае.
Кандидатуру Нуржана Нуржигитова рассмотрел Комитет по аграрным вопросам, экологии и природным ресурсам. По итогам заседания депутаты рекомендовали его для назначения на должность министра водных ресурсов и ирригации.
Акмарал Альназарову на пост главы Минздрава согласовал Комитет по социально-культурному развитию. Профильный комитет также принял заключение о возможности рекомендовать ее кандидатуру для назначения.
Таким образом, оба руководителя сохранили свои должности в составе Правительства. Нуржан Нуржигитов возглавляет Министерство водных ресурсов и ирригации, Акмарал Альназарова – Министерство здравоохранения.
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