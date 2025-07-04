Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с предстоящим Национальным днем домбры, который традиционно отмечается в первое воскресенье июля, передает BAQ.KZ.

"Домбра – душа и достояние нашего народа. Настоящий казах – не сам казах, настоящий казах – домбра", – написал Президент на своей странице в социальной сети Х.

Он отметил, что национальный инструмент становится все более популярным среди молодежи, что особенно радует, поскольку интерес к исконной культуре и народным традициям является важной частью патриотизма. По словам Токаева, бережное отношение к творческому наследию великих предков — это прочная основа для укрепления государственности.

Президент также подчеркнул, что государство продолжит оказывать всестороннюю поддержку сфере культуры. Особое внимание он уделил мастерам традиционного искусства, которым были присвоены высокие звания. Так, Кайрат Байбосынов удостоен звания "Қазақстанның Еңбек Ері", Айгуль Улкенбаева и Айгуль Косанова стали "Қазақстанның халық әртісі".

"Благодарю всех, кто популяризирует в мире нашу священную домбру", – добавил Президент.

Национальный день домбры учрежден в 2018 году и отмечается в первое воскресенье июля. Праздник призван укреплять национальную идентичность и передавать культурные традиции новым поколениям.