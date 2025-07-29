  • 29 Июля, 15:15

Токаев почтил память Ататюрка в Турции

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка.

Сегодня, 14:20
АВТОР
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Токаев почтил память Ататюрка в Турции Сегодня, 14:20
Сегодня, 14:20
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Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику начался с посещения мавзолея основателя современного турецкого государства, первого Президента страны Мустафы Кемаля Ататюрка, передает BAQ.KZ.

Почтив память великого государственного деятеля в мавзолее Аныткабир, Президент Казахстана оставил памятную запись в Книге почетных гостей. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что дружба Казахстана и Турции будет укрепляться и в будущем, а также пожелал братскому турецкому народу благополучия и процветания.

В церемонии возложения цветов приняли участие члены официальной делегации Республики Казахстан.

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