Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику начался с посещения мавзолея основателя современного турецкого государства, первого Президента страны Мустафы Кемаля Ататюрка, передает BAQ.KZ.

Почтив память великого государственного деятеля в мавзолее Аныткабир, Президент Казахстана оставил памятную запись в Книге почетных гостей. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что дружба Казахстана и Турции будет укрепляться и в будущем, а также пожелал братскому турецкому народу благополучия и процветания.

В церемонии возложения цветов приняли участие члены официальной делегации Республики Казахстан.