Президент поддержал создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости расширения внешнеэкономических связей Евразийского экономического союза и поддержал продвижение переговоров с Индией по созданию зоны свободной торговли. Об этом Глава государства сказал на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Президента, Евразийскому экономическому союзу необходимо дальнейшее расширение связей Союза со странами Арабского мира, Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки, а также с авторитетными экономическими объединениями.

"На текущем этапе активно продвигаются переговоры с Индией по созданию зоны свободной торговли. Считаю, что эта работа достойна внимания", - заявил Токаев.

Президент также высказался по вопросу расширения партнерской сети ЕАЭС. По его словам, к выбору государств, претендующих на статус наблюдателя или партнеров по соглашениям о свободной торговле, необходимо подходить взвешенно.

"Партнеры по созданию зон свободной торговли и по обретению статуса наблюдателя должны подбираться избирательно. Не все подряд, а те, кто действительно соответствует критериям и могут принести пользу Евразийскому экономическому союзу", - отметил Глава государства.

Токаев подчеркнул, что Казахстан в период своего председательства в органах ЕАЭС продолжает работу по укреплению общего экономического потенциала объединения и обеспечению устойчивого развития стран-участниц.

"В прошлом году мы успешно завершили выполнение плана мероприятий по реализации стратегических направлений деятельности Союза. Впереди новые задачи, предусмотренные декларацией о дальнейшем развитии евразийской интеграции", - сказал Президент.

Глава государства выразил уверенность в дальнейшем развитии интеграционных процессов и пожелал участникам заседания успешной работы.