Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 октября 2025 года подписал указ о присуждении государственных премий Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби и в области гуманитарных наук имени Ахмета Байтурсынулы, передает BAQ.KZ.

Эти награды традиционно вручаются за выдающиеся научные достижения, имеющие особое значение для развития страны.

Государственная премия имени аль-Фараби в области науки и техники присуждена двум коллективам ученых.

Первая премия вручена за масштабную научную работу "Атлас гидрогеологических карт Республики Казахстан". Этой разработкой отмечены:

Малис Абсаметов — директор ТОО "Институт гидрогеологии и геоэкологии имени У.М. Ахмедсафина", доктор геолого-минералогических наук, профессор;

Рахматулла Аязбаев — генеральный директор ТОО "АлматыГидроГеология";

Ержан Кульдеев — проректор по науке и корпоративному развитию НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева", кандидат технических наук, профессор;

Ермек Муртазин — заместитель директора по науке ТОО "Институт гидрогеологии и геоэкологии имени У.М. Ахмедсафина", кандидат геолого-минералогических наук;

Владимир Смоляр — главный научный сотрудник лаборатории региональной гидрогеологии и геоэкологии того же института, кандидат геолого-минералогических наук.

Вторая премия в этой категории присуждена за инновационный проект "Разработка экологически безопасной вакуум-термической технологии и организация промышленного производства марочного селена из некондиционного сырья цветной металлургии". Лауреатами стали:

Багдаулет Кенжалиев — генеральный директор – председатель правления АО "Институт металлургии и обогащения", доктор технических наук, профессор;

Валерий Володин — главный научный сотрудник лаборатории вакуумных процессов того же института, доктор технических и физико-математических наук, профессор;

Ержан Оспанов — директор департамента развития комплексных технологий и планирования инвестиций ТОО "Корпорация Казахмыс", доктор технических наук;

Сергей Требухов — заместитель генерального директора, ведущий научный сотрудник лаборатории вакуумных процессов АО "Институт металлургии и обогащения", кандидат технических наук, профессор;

Александр Шахалов — начальник управления комплексной переработки техногенного сырья департамента развития комплексных технологий и планирования инвестиций ТОО "Корпорация Казахмыс".

Государственная премия имени Ахмета Байтурсынулы в области гуманитарных наук также вручена двум выдающимся исследователям.

Первая награда присуждена за фундаментальный труд "Серийное издание “Материалы и исследования по археологии Казахстана”". Лауреатом стал Зайнолла Самашев — главный научный сотрудник Института археологии имени А.Х. Маргулана, доктор исторических наук, профессор.

Вторая премия вручена за исследование "Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории. Казахское государство на европейских и американских картах XV–XIX веков". Ее обладателем стал Мухит-Ардагер Сыдыкназаров — директор Научно-исследовательского института современных исследований ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, кандидат филологических наук, доктор философии (PhD), профессор.