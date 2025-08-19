Токаев подтвердил готовность страны развивать инклюзивный спорт
В Акорде состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсом и президентом Азиатского паралимпийского комитета Маджидом Рашедом, передает BAQ.KZ.
Глава государства высоко оценил важную миссию паралимпийского движения и отметил, что в нашей стране разделяют благородные цели паралимпийского движения.
Он подчеркнул, что успехи отечественных паралимпийцев на мировой арене способствуют формированию позитивного имиджа Казахстана как инклюзивного, устойчивого и социально ответственного государства.
"Хотел бы воспользоваться этой возможностью и выразить признательность за вашу работу по продвижению паралимпийского движения во всем мире, в Азии и, конечно, в Казахстане. Мы готовы быть для вас надежными партнерами, не сомневаюсь, что вместе мы сделаем многое для укрепления и развития этого движения в будущем", – сказал Президент.
Эндрю Парсонс и Маджид Рашед поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за поддержку паралимпийского спорта и содействие в организации 8-й сессии Генеральной ассамблеи Азиатского паралимпийского комитета в Астане.
По их словам, паралимпийское движение в Казахстане развивается планомерно и поступательно на принципах равных возможностей для всех.
"За последние годы мы стали свидетелями значительного прогресса и выдающихся достижений. На последних Играх в Париже Казахстан показал блестящие результаты. Ваши спортсмены завоевали девять медалей, в том числе впервые две золотые. Ваши спортсмены идут по стопам своих предшественников и продолжают вдохновлять будущие поколения. Это не случайность, а результат серьезной системной работы и четко выбранного курса на будущее. Мы высоко ценим приверженность Казахстана развитию паралимпийского спорта", – сообщил президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс.
Маджид Рашед отметил, что в 2018 году побывал в Астане и хорошо знаком с тренировочными условиями, созданными для параспортсменов в Казахстане.
"Могу Вас заверить, что все делегации прекрасно проводят здесь время, нас очень тепло приняли, и, конечно же, атмосфера, создаваемая жителями Казахстана, заставляет нас чувствовать себя как дома", – подчеркнул президент Азиатского паралимпийского комитета.
В ходе встречи были обсуждены вопросы проведения соревнований под эгидой APC и IPC в Казахстане, участия отечественных паралимпийцев в образовательных инициативах и международных программах.
Сегодня в Казахстане активно развиваются 19 паралимпийских видов спорта. Ежегодно проводится более 800 соревнований различного уровня, в которых участвуют свыше 10 тысяч человек. В национальную сборную входят более 1 000 спортсменов.
