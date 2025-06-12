Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании парламентов стран – участниц ТюркПА, акцентировав внимание на масштабных политических и социально-экономических реформах, реализованных в Казахстане в последние годы, передаёт BAQ.KZ.

"На всенародном референдуме были одобрены поправки в Конституцию, осуществлен переход на новую систему, основанную на принципе "Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство". Президентское правление ограничено одним семилетним сроком. Расширены полномочия Парламента, возросла ответственность Правительства. Усовершенствована система защиты прав человека. Создан Конституционный суд. Началось глубокое обновление местного самоуправления. С этого года все районные акимы страны будут избираться населением напрямую. 90 процентов депутатов областных и районных маслихатов избираются по одномандатным округам, то есть прямым голосованием. Таких масштабных изменений в общественно-политической жизни нашей страны еще не было", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства назвал конечной целью строительство Справедливого Казахстана, основанного на принципе "Закон и Порядок".

"Неотъемлемой частью этой идеи является реализация концепции "Таза Қазақстан". Она направлена не просто на обеспечение чистоты, но и на обновление образа жизни и ценностей нашего народа. Во время встреч с населением, особенно с молодежью, я всегда говорю, что будущее нашей страны – в руках подрастающего поколения. И это действительно так. Поэтому призываю молодежь быть сознательной, умной, открытой, светской и ответственной", – сказал Президент.

Президент также проинформировал участников встречи об основных направлениях экономических преобразований в Казахстане

"В 2024 году ВВП нашей страны достиг 290 млрд долларов, а в пересчете на душу населения этот показатель составил 14 тыс. долларов. Однако нам предстоит решить еще немало проблем, для чего предпринимается целый ряд конкретных мер. В настоящее время ведется активная работа по реализации крупных инфраструктурных проектов, масштабной цифровизации, внедрению искусственного интеллекта, комплексной поддержке сельского хозяйства, повышению потенциала транспортно-логистической сферы. В этом году ожидается рост экономики более чем на 5 процентов. Для достижения этих целей очень важно укреплять эффективное сотрудничество с тюркскими странами", – подчеркнул Глава государства.

Токаев заявил о том, что полностью поддерживает инициативу о проведении в Астане заседания ТюркПА на тему "TURKTIME: роль парламентской дипломатии". По его словам, в условиях современных вызовов особенно важно укреплять взаимодействие.

"Казахстан придает особое значение межпарламентским связям между братскими странами и народной дипломатии. Можно констатировать, что Парламентская ассамблея тюркских государств – авторитетная международная организация и уникальная структура, позволяющая углублять наше сотрудничество. Ваша совместная работа в рамках Организации имеет большое значение", – подчеркнул он.

В завершение своего выступления Президент отметил, что данная встреча еще раз наглядно продемонстрировала общность целей, важность сохранения и укрепления единства стран тюркского мира.

"Казахстан полностью поддерживает парламентскую дипломатию тюркских государств. В согласии мы благополучно преодолеем эти неспокойные времена и дадим большой импульс развитию наших экономик", – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

В мероприятии приняли участие спикеры парламентов стран – участниц ТюркПА.