Токаев поприветствовал участников I Форума волонтеров СНГ

В Астане стартовал I Форум волонтеров Содружества Независимых Государств. Форум учрежден по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и решением Совета глав правительств СНГ создан как ежегодная площадка для консолидации волонтерских инициатив и обмена опытом между странами Содружества.

В торжественном открытии форума приняли участие заместитель Премьер-Министра – Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева, Исполнительный директор Программы добровольцев ООН Тойли Курбанов, Генеральный секретарь СВМДА Сарыбай Кайрат, заместитель Генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов, а также представители волонтерских организаций и делегации стран СНГ.

Открытие форума началось с приветственного адреса Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, который зачитала Аида Балаева.

«Весьма символично, что это важное мероприятие проходит в Международный год добровольцев, объявленный ООН по предложению Казахстана. Это стало признанием огромной роли, которую волонтеры играют в решении многих социальных, гуманитарных и экологических проблем. Выдвигая инициативу проведения данного форума, Казахстан ставил целью создать постоянно действующую платформу СНГ для обмена опытом и консолидации волонтерских инициатив на международной арене. Нам особенно важно сфокусироваться на строительстве мостов дружбы, укореняя такие ценности, как солидарность, милосердие, сострадание. В Казахстане волонтерство служит развитию человеческого потенциала, продвижению идеи ответственного гражданства и формированию новой общественной этики. С 1 июля вступила в силу Новая Конституция, которая впервые в истории страны закрепила государственную поддержку волонтерской деятельности на высшем правовом уровне. Благородные устремления добровольцев – неиссякаемый источник вдохновения и мощная преобразующая сила. Яркий пример - общенациональное движение «Таза Қазақстан». Доброе начинание в кратчайшие сроки объединило многих граждан, особенно активную молодежь. В целом, в рамках Года добровольцев проведены тысячи мероприятий, число волонтеров в стране приблизилось к 300 тыс. человек. Убежден, что этот форум внесет весомый вклад в развитие гуманитарного сотрудничества наших стран, будет содействовать укреплению человеческих связей, доверия и добрососедства. Главная цель - превратить Содружество в пространство созидания и прогресса, единства и взаимопонимания. Выражаю искреннюю благодарность всем волонтерам за неравнодушие и готовность менять мир к лучшему. Желаю участникам форума плодотворной работы и больших совместных достижений!», – отметил Глава государства в поздравительном адресе.

Отметим, в рамках двухдневного форума участие принимают около 300 делегатов из Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, включая представителей государственных органов, волонтерских организаций и добровольцев. Запланированы панельные сессии, тематические дискуссии и презентации успешных волонтерских практик. Отдельное внимание будет уделено развитию межгосударственного сотрудничества и формированию совместных инициатив в сфере экологии, социальной и инклюзивной поддержки, а также молодежного волонтерства.