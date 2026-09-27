Токаев поручил подготовить план военной реформы Казахстана

Президент – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим составом оборонного ведомства.

В ходе совещания глава государства представил нового министра обороны.

Встреча началась с минуты молчания в память о 14 военнослужащих, погибших во время учений в Мангистауской области.

По итогам совещания Токаев поручил подготовить План военной реформы.

Глава государства дал жесткую оценку произошедшему.

– Я направил телеграммы соболезнования родителям всех погибших военнослужащих. Родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь. Ни одна семья не останется без поддержки, – сказал Президент.

Гибель военнослужащих в мирное время Президент назвал следствием преступного по своей сути непрофессионализма офицеров, включая генералов.

Касым-Жомарт Токаев потребовал выяснить не только обстоятельства трагедии, но и то, чем был продиктован сам замысел таких учений и насколько поставленные задачи отвечают современным угрозам.

– Давние проблемы в армии не решаются руководством из года в год, что подрывает обороноспособность страны. Никакие уроки из прошлых трагедий не извлечены. Кто разрабатывал и утверждал замысел этих учений? Какова роль и координация со стороны Генерального штаба? Почему на учениях не было Главнокомандующего Военно-морскими силами? Безответственность, халатность, показуха стали общим местом. Системной работы нет, планы реагирования на кризисные ситуации не выдерживают никакой критики. Все это – следствие безучастия руководства военного ведомства, – заявил Глава государства.

Президент отметил, что в ходе учений военнослужащие не были обеспечены необходимым снаряжением, в том числе морскими спасательными жилетами.

Отдельное внимание в выступлении было уделено безопасности личного состава.

Правительственная комиссия, считает Глава государства, должна дать оценку действий всех должностных лиц, отвечавших за подготовку и проведение учений, снабжение и контроль за соблюдением мер безопасности.

Кроме того, в соответствии с Распоряжением Президента началась комплексная проверка положения дел в министерстве обороны.

Проверка охватит организацию службы, состояние снабжения, материальное и финансовое обеспечение армии.

Комиссия, которую возглавила заместитель Председателя Совета Безопасности Аида Балаева, должна выявить все нарушения и определить круг лиц, подлежащих привлечению к ответственности.

Глава государства подчеркнул, что звания и должности не могут служить основанием для освобождения от ответственности. Этот вопрос находится на его личном контроле.