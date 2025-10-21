По итогам переговоров и заседания Высшего межгосударственного совета Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев провели совместный брифинг для представителей СМИ, передает BAQ.KZ.

Главы Казахстана и Азербайджана уделили особое внимание расширению торгово-экономических связей между двумя странами. Стороны договорились удвоить объем двустороннего товарооборота и довести его до одного миллиарда долларов в ближайшей перспективе.

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что значительный потенциал сотрудничества существует в сельском хозяйстве, энергетике, обрабатывающей промышленности, строительстве и цифровизации.

"Большие возможности имеются в сельском хозяйстве, энергетике, обрабатывающей промышленности, строительной сфере, цифровизации. С обеих сторон высказана заинтересованность в создании совместных предприятий. В этом вопросе имеются значительные подвижки", – подчеркнул Глава государства.

По словам Токаева, уже запланирован запуск совместного производства трансформаторов, ведется строительство жилых и инфраструктурных объектов, а также прорабатываются проекты в судостроении.

"Правительствам поручено держать на контроле эти направления и в кратчайшие сроки принять План или Дорожную карту развития сотрудничества в промышленной сфере", – заявил Президент.

Кроме того, лидеры двух стран договорились активизировать деятельность казахско-азербайджанского Фонда прямых инвестиций и укреплять контакты между деловыми кругами.

Особое значение, по словам Токаева, имеет казахско-азербайджанский бизнес-форум, проходящий в рамках визита Ильхама Алиева в Казахстан.