Токаев поручил развивать стратегическое сотрудничество с Великобританией

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Алибека Бакаева.

В ходе беседы Президент обозначил основные задачи по дальнейшему развитию казахско-британского многопланового взаимодействия.

Касым-Жомарт Токаев поручил сосредоточить усилия на практической реализации Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством, активизации политического диалога, расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также продвижении совместных проектов в сферах энергетики, транспорта, инноваций и образования.