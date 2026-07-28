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Токаев поручил развивать стратегическое сотрудничество с Великобританией

28 Июля 2026, 15:07
АВТОР
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Акорда 28 Июля 2026, 15:07
28 Июля 2026, 15:07
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Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Алибека Бакаева.

В ходе беседы Президент обозначил основные задачи по дальнейшему развитию казахско-британского многопланового взаимодействия.

Касым-Жомарт Токаев поручил сосредоточить усилия на практической реализации Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством, активизации политического диалога, расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также продвижении совместных проектов в сферах энергетики, транспорта, инноваций и образования.

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