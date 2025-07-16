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Токаев поручил спецпредставителю активизировать работу с Афганистаном

Казахстан усилит сотрудничество с Афганистаном.

Сегодня, 11:06
АВТОР
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Акорда Сегодня, 11:06
Сегодня, 11:06
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Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя Президента по Афганистану Еркина Тукумова. Глава государства отметил особую роль спецпредставителя на фоне развития двусторонних контактов с действующими властями Афганистана, передаёт BAQ.KZ.

Специальному представителю было поручено содействовать эффективному выстраиванию взаимодействия с Афганистаном, прежде всего, в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Президент подчеркнул важность активного использования возможностей Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан намерен и далее продолжить реализацию гуманитарных и образовательных инициатив в целях обеспечения безопасности и стабильности Афганистана.

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