Токаев поручил спецпредставителю активизировать работу с Афганистаном
Казахстан усилит сотрудничество с Афганистаном.
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Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя Президента по Афганистану Еркина Тукумова. Глава государства отметил особую роль спецпредставителя на фоне развития двусторонних контактов с действующими властями Афганистана, передаёт BAQ.KZ.
Специальному представителю было поручено содействовать эффективному выстраиванию взаимодействия с Афганистаном, прежде всего, в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Президент подчеркнул важность активного использования возможностей Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.
По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан намерен и далее продолжить реализацию гуманитарных и образовательных инициатив в целях обеспечения безопасности и стабильности Афганистана.
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