Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя Президента по Афганистану Еркина Тукумова. Глава государства отметил особую роль спецпредставителя на фоне развития двусторонних контактов с действующими властями Афганистана, передаёт BAQ.KZ.

Специальному представителю было поручено содействовать эффективному выстраиванию взаимодействия с Афганистаном, прежде всего, в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Президент подчеркнул важность активного использования возможностей Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан намерен и далее продолжить реализацию гуманитарных и образовательных инициатив в целях обеспечения безопасности и стабильности Афганистана.