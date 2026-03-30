Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности, в ходе которого были подведены итоги реализации Стратегии национальной безопасности за 2021–2025 годы и рассмотрен проект нового документа на следующий период. Правительство представило отчет о достижении ключевых показателей, а руководители профильных государственных органов доложили по основным направлениям, передает BAQ.kz.

Глава государства обратил внимание на необходимость дальнейшей проработки вопросов общественной, экономической, экологической, водной и продовольственной безопасности с учетом текущей геополитической ситуации. В ходе заседания был рассмотрен проект Стратегии национальной безопасности на 2026–2030 годы, которая должна стать одним из ключевых документов системы государственного планирования и определить подходы к противодействию основным вызовам в ближайшие годы.

С докладом о приоритетах, целевых индикаторах и механизмах управления стратегическими рисками выступил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

«Принятие новой Конституции знаменует собой новый этап становления государственности, обеспечивая надежную защиту Независимости, суверенитета и территориальной целостности Казахстана», -отметил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, стратегия должна не только закреплять эти принципы, но и создавать условия для устойчивого и поступательного развития страны. Глава государства акцентировал внимание на необходимости качественной реализации поставленных задач.

«Главная задача - обеспечить защиту национальных интересов, укрепить обороноспособность, повысить уровень защищенности граждан, окружающей среды и информационного пространства, а также усилить меры кибербезопасности и снизить риски в социально-экономической сфере», - подчеркнул Президент.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить разработку программы, направленной на создание благоприятных условий для привлечения в страну квалифицированных иностранных специалистов в востребованные сектора экономики, технологий и образования.

Новая стратегия национальной безопасности призвана обеспечить системный подход к управлению рисками и укрепить устойчивость страны перед внутренними и внешними вызовами в предстоящий период.