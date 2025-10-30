Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки посетил новый Центральный стадион в Кызылорде, рассчитанный на 11 тысяч зрителей, передает BAQ.KZ.

Строительство современного спортивного объекта завершилось в октябре 2025 года. Новый стадион соответствует IV категории по классификации УЕФА, что позволяет проводить на его арене международные футбольные матчи и крупные культурные мероприятия.

Главе государства представили возможности комплекса. Помимо футбольного поля, здесь оборудованы залы для бокса, борьбы, спортивной гимнастики, тяжёлой атлетики и других видов спорта.

Во время посещения Президент пообщался с игроками футбольного клуба "Қайсар".

"Қайсар“ — один из первых клубов в нашей стране, перешедших в частную собственность. В будущем планируется построить футбольную академию. Считаю, что у клуба очень хорошее будущее. Желаю всем вам успехов", — сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение визита Глава государства оставил автограф на футбольном мяче — символическое пожелание новых побед кызылординскому футболу.