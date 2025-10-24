  • 24 Октября, 20:29

Токаев посетил торжественный концерт по случаю Дня Республики

Сегодня, 19:07
Акорда
Сегодня, 19:07
Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил праздничный концерт "Рухтың асқары - Қазақстан", посвященный Дню Республики, передает BAQ.KZ.

На сцене театра "Астана Опера" выступили известные казахстанские артисты и творческие коллективы.

