Токаев посетил торжественный концерт по случаю Дня Республики
Сегодня, 19:07
81Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев посетил праздничный концерт "Рухтың асқары - Қазақстан", посвященный Дню Республики, передает BAQ.KZ.
На сцене театра "Астана Опера" выступили известные казахстанские артисты и творческие коллективы.
