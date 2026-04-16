Токаев посетит Турцию с рабочим визитом

Визит состоится по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана.

Сегодня 2026, 17:15
BAQ.KZ Сегодня 2026, 17:15
Фото: BAQ.KZ

17 апреля Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с рабочим визитом Турцию, сообщает BAQ.KZ.

Президент Казахстана примет участие в открытии Анталийского дипломатического форума и выступит на панельной сессии. Также планируется проведение ряда двусторонних встреч.

Форум в Анталье – это ежегодная международная дискуссионная площадка высокого уровня, в которой участвуют политические лидеры, дипломаты, эксперты, представители бизнеса, медиа и гражданского общества.

