Токаев посетит Турцию с рабочим визитом
Визит состоится по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана.
Сегодня 2026, 17:15
Сегодня 2026, 17:15Сегодня 2026, 17:15
148Фото: BAQ.KZ
17 апреля Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с рабочим визитом Турцию, сообщает BAQ.KZ.
Президент Казахстана примет участие в открытии Анталийского дипломатического форума и выступит на панельной сессии. Также планируется проведение ряда двусторонних встреч.
Форум в Анталье – это ежегодная международная дискуссионная площадка высокого уровня, в которой участвуют политические лидеры, дипломаты, эксперты, представители бизнеса, медиа и гражданского общества.
