Токаев поздравил Алиева с Днем независимости
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Азербайджана.
Президент Казахстана поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ с национальным праздником – Днем независимости.
– За годы суверенного развития Азербайджан добился впечатляющих успехов в укреплении государственности, социально-экономическом развитии, усилении авторитета на мировой арене. Нет сомнений в том, что под Вашим сильным и мудрым руководством братский азербайджанский народ успешно достигнет высоких целей обеспечения дальнейшего устойчивого роста экономики, – говорится в телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Ильхаму Алиеву дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – благополучия и процветания.