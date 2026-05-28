Токаев поздравил Алиева с Днем независимости

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Азербайджана.

Президент Казахстана поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ с национальным праздником – Днем независимости.

– За годы суверенного развития Азербайджан добился впечатляющих успехов в укреплении государственности, социально-экономическом развитии, усилении авторитета на мировой арене. Нет сомнений в том, что под Вашим сильным и мудрым руководством братский азербайджанский народ успешно достигнет высоких целей обеспечения дальнейшего устойчивого роста экономики, – говорится в телеграмме.