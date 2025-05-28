Токаев поздравил Ильхама Алиева с Днём независимости Азербайджана
Президент РК поздравил Азербайджан с национальным праздником.
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана, передаёт BAQ.KZ.
В послании Глава государства поздравил президента и весь братский народ Азербайджана с важным национальным праздником, особо подчеркнув уровень двусторонних отношений:
"Отрадно, что на основе многовековой дружбы казахско-азербайджанские отношения динамично развиваются в духе подлинного стратегического партнёрства и союзничества", — говорится в телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в дальнейшем укреплении межгосударственных связей:
"Уверен, совместными усилиями мы приумножим наши достижения, обеспечив вывод многогранного межгосударственного сотрудничества на новые высоты".
Президент Казахстана пожелал Ильхаму Алиеву дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Азербайджана — мира, благополучия и процветания.
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