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Токаев поздравил Ильхама Алиева с Днём независимости Азербайджана

Президент РК поздравил Азербайджан с национальным праздником.

Сегодня, 08:34
АВТОР
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Акорда Сегодня, 08:34
Сегодня, 08:34
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Фото: Акорда

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана, передаёт BAQ.KZ.

В послании Глава государства поздравил президента и весь братский народ Азербайджана с важным национальным праздником, особо подчеркнув уровень двусторонних отношений:

"Отрадно, что на основе многовековой дружбы казахско-азербайджанские отношения динамично развиваются в духе подлинного стратегического партнёрства и союзничества", — говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в дальнейшем укреплении межгосударственных связей:

"Уверен, совместными усилиями мы приумножим наши достижения, обеспечив вывод многогранного межгосударственного сотрудничества на новые высоты".

Президент Казахстана пожелал Ильхаму Алиеву дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Азербайджана — мира, благополучия и процветания.

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