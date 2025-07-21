  • 21 Июля, 10:12
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Токаев поздравил короля Филиппа с Национальным днем Бельгии

Глава государства направил телеграмму поздравления Королю Бельгии.

Сегодня, 10:02
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Токаев поздравил короля Филиппа с Национальным днем Бельгии Сегодня, 10:02
Сегодня, 10:02
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Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Филиппа с Национальным днем Бельгии, передает BAQ.KZ.

В своей телеграмме Президент отметил, что этот знаменательный день символизирует единство бельгийского народа, отражает богатую историю страны и ее неизменную приверженность суверенитету и демократическим ценностям.

Глава государства пожелал Королю Филиппу успехов в его деятельности, а народу Бельгии – процветания и благополучия.

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