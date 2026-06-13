Токаев поздравил Короля Великобритании и Северной Ирландии с днем рождения
Сегодня 2026, 16:01
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Сегодня 2026, 16:01Сегодня 2026, 16:01
156Фото: Akorda.kz
Глава государства направил поздравительное послание Королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзу III по случаю официального дня рождения.
Как сообщает Акорда, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул высокий уровень казахско-британских отношений, выразив уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между двумя странами.
Президент пожелал Королю успехов в его высокой государственной деятельности на благо Соединенного Королевства, а дружественному народу Великобритании – благополучия и процветания.
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