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Токаев поздравил Короля Великобритании и Северной Ирландии с днем рождения

Сегодня 2026, 16:01
АВТОР
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Akorda.kz Сегодня 2026, 16:01
Сегодня 2026, 16:01
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Фото: Akorda.kz

Глава государства направил поздравительное послание Королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзу III по случаю официального дня рождения. 
 
Как сообщает Акорда, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул высокий уровень казахско-британских отношений, выразив уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между двумя странами.
 
Президент пожелал Королю успехов в его высокой государственной деятельности на благо Соединенного Королевства, а дружественному народу Великобритании – благополучия и процветания.

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