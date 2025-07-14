Токаев поздравил Макрона с Днём взятия Бастилии
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Франции.
Сегодня, 10:03
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Сегодня, 10:03Сегодня, 10:03
66Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмманюэля Макрона с национальным праздником Французской Республики – Днем взятия Бастилии, передает BAQ.KZ.
Глава государства, отметив, что Франция является авторитетным членом международного сообщества, добившимся значительных успехов в политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах, пожелал дружественному французскому народу дальнейшего процветания.
Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегический характер казахско-французских отношений и высоко оценил вклад Эмманюэля Макрона в развитие двустороннего сотрудничества.
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