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Токаев поздравил Макрона с Днём взятия Бастилии

Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Франции.

Сегодня, 10:03
АВТОР
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Акорда Сегодня, 10:03
Сегодня, 10:03
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Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмманюэля Макрона с национальным праздником Французской Республики – Днем взятия Бастилии,  передает BAQ.KZ.

Глава государства, отметив, что Франция является авторитетным членом международного сообщества, добившимся значительных успехов в политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах, пожелал дружественному французскому народу дальнейшего процветания.

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегический характер казахско-французских отношений и высоко оценил вклад Эмманюэля Макрона в развитие двустороннего сотрудничества. 

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