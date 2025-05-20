Токаев поздравил Никушора Дана с избранием на пост президента Румынии
Глава государства поздравил Никушора Дана с победой на выборах в Румынии.
Вчера, 15:56
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Вчера, 15:56Вчера, 15:56
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Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Румынии Никушору Дану, передает BAQ.KZ.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Никушора Дана с избранием на пост Президента Румынии.
"Считаю, что победа на выборах является ярким свидетельством доверия и поддержки со стороны народа Ваших планов, направленных на процветание Румынии. Убежден, что благодаря нашим совместным усилиям традиционные отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между Астаной и Бухарестом будут и впредь укрепляться", – говорится в телеграмме.
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