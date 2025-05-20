Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Румынии Никушору Дану, передает BAQ.KZ.



Касым-Жомарт Токаев поздравил Никушора Дана с избранием на пост Президента Румынии.

"Считаю, что победа на выборах является ярким свидетельством доверия и поддержки со стороны народа Ваших планов, направленных на процветание Румынии. Убежден, что благодаря нашим совместным усилиям традиционные отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между Астаной и Бухарестом будут и впредь укрепляться", – говорится в телеграмме.