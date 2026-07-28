Токаев поздравил нового президента Перу
28 Июля 2026, 16:02
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28 Июля 2026, 16:0228 Июля 2026, 16:02
191Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Кейко Фухимори по случаю ее вступления в должность Президента Перу, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства также поздравил народ Перу с национальным праздником — Днем независимости.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Кейко Фухимори успехов в ответственной государственной деятельности, а гражданам Перу — благополучия и процветания.
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