Токаев поздравил нового президента Перу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Кейко Фухимори по случаю ее вступления в должность Президента Перу, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства также поздравил народ Перу с национальным праздником — Днем независимости.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Кейко Фухимори успехов в ответственной государственной деятельности, а гражданам Перу — благополучия и процветания.