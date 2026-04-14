Токаев поздравил Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии
Президент также подчеркнул готовность к расширению двустороннего сотрудничества
Сегодня 2026, 17:30
Фото: Акорда
Глава государства отметил, что результаты голосования отражают высокий уровень доверия венгерского народа к руководству партии TISZA и ее программе, и выразил уверенность в дальнейшем устойчивом развитии Венгрии.
Президент подчеркнул, что Астана придает большое значение укреплению стратегического партнерства с Будапештом, подтвердив готовность к расширению двустороннего сотрудничества на благо народов двух стран.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Петеру Мадьяру успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Венгрии – благополучия и процветания.
Самое читаемое
- В Казахстане ужесточили правила проведения школьных выпускных
- В Атырау отстранили руководство полиции из-за грубых нарушений дисциплины
- В Казахстане есть безработные получавшие пособия 1 млн в месяц – в Минтруда раскрыли статистику
- Незаконные объекты сносят в центре Шымкента по решению суда
- Трагедия в ЖК «Коркем»: депутаты Мажилиса предложили жесткие меры