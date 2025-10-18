  • 18 Октября, 23:45

Токаев поздравил победителя турнира "Қазақстан Барысы-2025"

Президент отметив высокий уровень мастерства Марата Байкамурова.

Сегодня, 22:55
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 22:55
Сегодня, 22:55
77
Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил победителя турнира "Қазақстан Барысы-2025", передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

"Поздравляю Марата Байкамурова с убедительной победой на турнире "Қазақстан Барысы-2025"! Он показал высокий уровень спортивного мастерства и порадовал болельщиков", — отметил глава государства.

Глава государства подчеркнул, что государство и впредь будет поддерживать развитие национального вида борьбы - қазақ күресі.

Самое читаемое

Наверх