Токаев поздравил Президента Кыргызстана с Днем независимости
Сегодня, 08:32
120Фото: Akorda.kz
Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Президента Садыра Жапарова и его соотечественников с Днем независимости Кыргызстана, передает BAQ.KZ.
"В Казахстане придают особое значение дальнейшему углублению казахско-кыргызского многогранного стратегического партнерства и союзничества. Уверен, совместными усилиями мы достигнем более весомых результатов в укреплении наших межгосударственных связей в духе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки", – отметил Касым-Жомарт Токаев.
