  • 31 Августа, 09:47

Токаев поздравил Президента Кыргызстана с Днем независимости

Сегодня, 08:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz Сегодня, 08:32
Сегодня, 08:32
120
Фото: Akorda.kz

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Президента Садыра Жапарова и его соотечественников с Днем независимости Кыргызстана, передает BAQ.KZ.

"В Казахстане придают особое значение дальнейшему углублению казахско-кыргызского многогранного стратегического партнерства и союзничества. Уверен, совместными усилиями мы достигнем более весомых результатов в укреплении наших межгосударственных связей в духе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Самое читаемое

Наверх