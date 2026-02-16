Токаев поздравил президента Литвы с Днём восстановления государства
Сегодня 2026, 18:10
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Литвы Гитанаса Науседу с национальным праздником – Днем восстановления Литовского государства, передает BAQ.KZ.
Президент Казахстана отметил высокий уровень двусторонних отношений и выразил уверенность в их дальнейшем поступательном развитии на благо народов двух стран.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Гитанасу Науседе успехов в государственной деятельности, а народу Литвы – процветания и благополучия.
