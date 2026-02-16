Токаев поздравил президента Литвы с Днём восстановления государства

Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Литвы Гитанаса Науседу с национальным праздником – Днем восстановления Литовского государства, передает BAQ.KZ.

Президент Казахстана отметил высокий уровень двусторонних отношений и выразил уверенность в их дальнейшем поступательном развитии на благо народов двух стран.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Гитанасу Науседе успехов в государственной деятельности, а народу Литвы – процветания и благополучия. 

