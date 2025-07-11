Токаев поздравил президента Монголии с историческим праздником
Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха с праздником Наадам
Сегодня, 10:03
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Сегодня, 10:03Сегодня, 10:03
109Фото: Акорда
Глава государства пожелал монгольскому народу процветания и благополучия, отметив, что данный праздник, имеющий глубокую историю, прославляет ценности доброты и милосердия, передает BAQ.KZ.
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что дружественные отношения между странами, основанные на взаимном уважении и стратегическом партнерстве, будут и впредь укрепляться на благо двух народов.
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