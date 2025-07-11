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Токаев поздравил президента Монголии с историческим праздником

Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха с праздником Наадам

Сегодня, 10:03
АВТОР
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Акорда Сегодня, 10:03
Сегодня, 10:03
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Фото: Акорда

Глава государства пожелал монгольскому народу процветания и благополучия, отметив, что данный праздник, имеющий глубокую историю, прославляет ценности доброты и милосердия, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что дружественные отношения между странами, основанные на взаимном уважении и стратегическом партнерстве, будут и впредь укрепляться на благо двух народов.

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