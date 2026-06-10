Токаев поздравил Президента Португалии с национальным праздником

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Португалии Антониу Жозе Мартиншу Сегуру по случаю национального праздника страны - Дня Португалии, передает BAQ.kz.

В своем поздравлении Глава государства отметил, что избрание Португалии непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы накануне национального праздника стало свидетельством высокого международного доверия к стране.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важную роль Португалии в укреплении глобального мира и международной безопасности.

Президент Казахстана также выразил уверенность, что многоплановое сотрудничество между двумя государствами будет и дальше развиваться в интересах народов Казахстана и Португалии.

В завершение телеграммы Глава государства пожелал Антониу Жозе Мартиншу Сегуру успехов в государственной деятельности, а народу Португалии - благополучия и процветания.