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Токаев поздравил Президента Швейцарии с Национальным днем Швейцарской Конфедерации

Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Швейцарии.

1 Августа 2026, 12:47
АВТОР
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Akorda.kz 1 Августа 2026, 12:47
1 Августа 2026, 12:47
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Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ги Пармелана с Национальным днем Швейцарской Конфедерации.

– Этот знаменательный день символизирует богатое историческое наследие Швейцарии, прочные демократическое устои и неизменную приверженность страны принципам нейтралитета, – говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что Казахстан высоко ценит многоплановое сотрудничество с Швейцарией, основанное на узах дружбы и взаимного уважения. Отмечена позитивная динамика взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, финансов и образования.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Ги Пармелану успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Швейцарии – благополучия и процветания.

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