Токаев поздравил Президента Швейцарии с Национальным днем Швейцарской Конфедерации
Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Швейцарии.
1 Августа 2026, 12:47
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1 Августа 2026, 12:471 Августа 2026, 12:47
146Фото: Akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев поздравил Ги Пармелана с Национальным днем Швейцарской Конфедерации.
– Этот знаменательный день символизирует богатое историческое наследие Швейцарии, прочные демократическое устои и неизменную приверженность страны принципам нейтралитета, – говорится в телеграмме.
Президент подчеркнул, что Казахстан высоко ценит многоплановое сотрудничество с Швейцарией, основанное на узах дружбы и взаимного уважения. Отмечена позитивная динамика взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, финансов и образования.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Ги Пармелану успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Швейцарии – благополучия и процветания.
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