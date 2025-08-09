Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Тармана Шанмугаратнама с 60-летием независимости Республики Сингапур, передает BAQ.KZ.

"Сегодня Ваша страна демонстрирует выдающийся пример устойчивого роста, эффективного государственного управления и инновационной модернизации. Желаю успешной реализации Ваших уникальных инициатив, направленных на достижение высоких целей. Сингапур – надежный партнер Казахстана в Юго-Восточной Азии. Сотрудничество между двумя странами имеет прочную основу и большой потенциал", – говорится в телеграмме.