  • 9 Августа, 11:18

Токаев поздравил Президента Сингапура с 60-летием независимости Республики

Глава государства направил поздравительную телеграмму.

Сегодня, 11:02
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz Сегодня, 11:02
Сегодня, 11:02
60
Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Тармана Шанмугаратнама с 60-летием независимости Республики Сингапур, передает BAQ.KZ.

"Сегодня Ваша страна демонстрирует выдающийся пример устойчивого роста, эффективного государственного управления и инновационной модернизации. Желаю успешной реализации Ваших уникальных инициатив, направленных на достижение высоких целей. Сингапур – надежный партнер Казахстана в Юго-Восточной Азии. Сотрудничество между двумя странами имеет прочную основу и большой потенциал", – говорится в телеграмме.

Самое читаемое

Наверх