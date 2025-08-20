Токаев поздравил Президента Венгрии с национальным праздником
Сегодня, 11:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:25Сегодня, 11:25
57Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравление Президенту Венгрии Тамашу Шуйоку по случаю Дня Святого Иштвана - национального праздника страны, передает BAQ.KZ.
В своём послании Токаев отметил динамичное развитие двусторонних отношений, основанных на традиционной дружбе и братстве.
Глава государства выразил уверенность, что стратегическое партнёрство между Казахстаном и Венгрией будет и дальше укрепляться на благо народов двух стран.
Самое читаемое
- Костанай остался без горячей воды в день города: тепловики винят износ и российский газ
- Казахстанец несколько лет насиловал несовершеннолетнюю племянницу
- В Белом доме завершились переговоры Трампа, Зеленского и лидеров ЕС: что дальше?
- Трое детей погибли в ДТП: по поручению Токаева самолет с медиками вылетел в область Абай
- Появилось видео крушения самолёта под Астаной