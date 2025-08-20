Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравление Президенту Венгрии Тамашу Шуйоку по случаю Дня Святого Иштвана - национального праздника страны, передает BAQ.KZ.

В своём послании Токаев отметил динамичное развитие двусторонних отношений, основанных на традиционной дружбе и братстве.

Глава государства выразил уверенность, что стратегическое партнёрство между Казахстаном и Венгрией будет и дальше укрепляться на благо народов двух стран.