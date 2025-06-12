Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Российской Федерации, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с государственным праздником – Днем России.

"С удовлетворением отмечаю высокий уровень отношений дружбы и добрососедства между нашими государствами, что всецело соответствует духу стратегического партнерства и союзничества", – говорится в телеграмме.

Президент Казахстана пожелал Владимиру Путину дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания страны.