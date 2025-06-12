Токаев поздравил Путина с Днем России
Сегодня, 09:05
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Сегодня, 09:05Сегодня, 09:05
91Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Российской Федерации, передает BAQ.KZ.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с государственным праздником – Днем России.
"С удовлетворением отмечаю высокий уровень отношений дружбы и добрососедства между нашими государствами, что всецело соответствует духу стратегического партнерства и союзничества", – говорится в телеграмме.
Президент Казахстана пожелал Владимиру Путину дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания страны.
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