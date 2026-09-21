Токаев и Путин обсудили предстоящие встречи на высшем уровне

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили двустороннее сотрудничество и график предстоящих совместных мероприятий, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Во время разговора Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера с проведением выборов в Государственную Думу.

Президент Казахстана отметил высокий уровень организации голосования и пожелал новому составу российского парламента плодотворной работы на благо страны и ее граждан.

Кроме того, Токаев и Путин обменялись мнениями по актуальным вопросам казахстанско-российского сотрудничества.

Отдельное внимание стороны уделили предстоящим контактам. Президенты обсудили график совместных мероприятий и встреч на высшем уровне.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва проходили в России с 18 по 20 сентября.