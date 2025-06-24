Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил официальное поздравление по случаю Дня судьи и работника суда, подчеркнув значимость судебной системы в укреплении правового государства и защите прав граждан, передает BAQ.KZ.

В своём обращении Президент отметил особую символику текущего года - 30-летие Конституции Республики Казахстан, ставшей прочным основанием государственной независимости и гарантией прав и свобод каждого гражданина.

"Сильная и независимая судебная система играет ключевую роль в обеспечении верховенства права, утверждении основополагающего принципа "Закон и Порядок". Мы последовательно реализуем системные реформы в этой стратегически важной сфере", - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что реформы в сфере правосудия продолжаются: совершенствуется судопроизводство, внедряются цифровые технологии, а уже с 1 июля начнут работу три новых кассационных суда, специализирующихся на уголовных, гражданских и административных делах. Эти меры, по словам Президента, позволят существенно расширить возможности граждан и бизнеса в защите своих законных интересов.

"Вера людей в справедливость во многом зависит от профессионализма судей, их принципиальности и беспристрастности при рассмотрении любого дела. Это высокая и ответственная миссия, которая требует безупречных юридических знаний, твердой приверженности букве и духу закона", - отметил он.

Он выразил благодарность судьям, судебным работникам и ветеранам системы за их преданность делу.