Токаев поздравил судей и работников судов с профессиональным праздником
Он выразил благодарность судьям, судебным работникам и ветеранам системы за их преданность делу.
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил официальное поздравление по случаю Дня судьи и работника суда, подчеркнув значимость судебной системы в укреплении правового государства и защите прав граждан, передает BAQ.KZ.
В своём обращении Президент отметил особую символику текущего года - 30-летие Конституции Республики Казахстан, ставшей прочным основанием государственной независимости и гарантией прав и свобод каждого гражданина.
"Сильная и независимая судебная система играет ключевую роль в обеспечении верховенства права, утверждении основополагающего принципа "Закон и Порядок". Мы последовательно реализуем системные реформы в этой стратегически важной сфере", - заявил Токаев.
Он подчеркнул, что реформы в сфере правосудия продолжаются: совершенствуется судопроизводство, внедряются цифровые технологии, а уже с 1 июля начнут работу три новых кассационных суда, специализирующихся на уголовных, гражданских и административных делах. Эти меры, по словам Президента, позволят существенно расширить возможности граждан и бизнеса в защите своих законных интересов.
"Вера людей в справедливость во многом зависит от профессионализма судей, их принципиальности и беспристрастности при рассмотрении любого дела. Это высокая и ответственная миссия, которая требует безупречных юридических знаний, твердой приверженности букве и духу закона", - отметил он.
Он выразил благодарность судьям, судебным работникам и ветеранам системы за их преданность делу.
"Уверен, вы внесёте важный вклад в построение подлинно Справедливого Казахстана", — подытожил Президент, пожелав всем здоровья, благополучия и профессиональных успехов.
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