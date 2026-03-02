Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравление участникам торжественного мероприятия, посвященного 180-летию со дня рождения выдающегося поэта Жамбыл Жабаев, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем обращении Глава государства отметил историческое значение личности Жамбыла Жабаева и его особую роль в духовной жизни казахского народа. По словам Президента, великий акын в своем многогранном творчестве воспевал патриотизм и единство, героизм и беззаветное служение Родине, честность и справедливость.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Жамбыл Жабаев внес неоценимый вклад в развитие искусства айтыса, возрождение эпических традиций и культурное сближение казахского и кыргызского народов. Произведения поэта, которого называют Гомером XX века, переведены на десятки языков и стали достоянием мировой культуры.

Президент выразил уверенность в том, что богатое наследие акына, ставшего летописцем событий двух столетий, и впредь будет служить духовным ориентиром для будущих поколений. Он также отметил важность экспертных оценок и концептуальных подходов, вырабатываемых в юбилейный год, для более глубокого осмысления личности и творчества Жамбыла Жабаева.

В завершение Глава государства пожелал участникам мероприятия успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия.