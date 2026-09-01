Токаев предложил провести конференцию ШОС по стратегической стабильности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести Министерскую конференцию ШОС по вопросам стратегической стабильности и мерам доверия на Евразийском континенте. С такой инициативой Глава государства выступил на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

По словам Президента, в ШОС входят крупнейшие государства Евразии, от позиции которых во многом зависят контуры формирующегося многополярного миропорядка. Это, подчеркнул он, возлагает на организацию особую ответственность.

«Полагаем актуальным проведение Министерской конференции ШОС по вопросам стратегической стабильности и мерам доверия на Евразийском континенте. В повестку данного мероприятия могли бы быть включены вопросы снижения военных рисков, сдерживания новой гонки вооружений и предотвращения опасных инцидентов», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства обратил внимание, что последствия вооруженных конфликтов все чаще выходят за пределы непосредственных зон боевых действий. Они влияют на международные рынки, коммерческое судоходство, энергетические и транспортные связи.

На этом фоне, по словам Президента, возрастает риск трансграничного распространения кризисных явлений.

Токаев также заявил, что для стран ШОС по-прежнему актуальна борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Эти угрозы все теснее связаны с транснациональной преступностью, наркотрафиком, незаконным оборотом оружия и киберугрозами.

Казахстан, отметил Президент, поддерживает создание Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности, а также Антинаркотического центра ШОС.

«Их деятельность позволит вывести координацию компетентных органов наших государств на качественно новый уровень и повысить результативность совместной работы на этом направлении», – подчеркнул Глава государства.

«ШОС не направлена против каких-либо государств»

Говоря о роли организации в современном мире, Касым-Жомарт Токаев отметил, что за четверть века ШОС прошла путь от «шанхайской пятерки» до крупной международной организации, которая охватывает значительную часть Евразии и объединяет почти половину человечества.

При этом международная обстановка за это время существенно изменилась. По словам Президента, стремление к сотрудничеству все чаще уступает место геополитическому соперничеству, усиливается фрагментация, углубляются линии разломов и снижается уровень взаимного доверия.

На этом фоне особое значение, считает Токаев, приобретает сама модель взаимодействия внутри ШОС.

«ШОС действует вне логики военно-политических блоков, не направлена против каких-либо государств. Она зиждется на совершенно иной политической философии – „шанхайском духе“, в основе которого лежат идеи совместной работы во имя прогресса. Наша основная цель – построение сильного и процветающего сообщества ШОС», – заявил Президент.

Токаев назвал ШОС успешной, влиятельной и востребованной международной структурой, основанной на принципах невмешательства, уважения суверенитета, взаимного доверия, открытости и сотрудничества.

Глава государства также высоко оценил председательство Кыргызстана в организации и выразил уверенность, что итоги саммита будут способствовать укреплению международного авторитета ШОС и повышению эффективности ее работы.